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Байден і Макрон хочуть залучити Китай до припинення війни в Україні

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Пекін, Середа 05 квітня 2023 10:42
Байден і Макрон хочуть залучити Китай до припинення війни в Україні Фото: президент США Джо Байден і президент Франції Емманюель Макрон (Getty Image)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Франції Емманюель Макрон перед своїм візитом до Пекіна провів телефонну розмову з американським колегою Джо Байденом. Сторони домовилися, що спробують залучити Китай до прискорення завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і The Guardian.

Зауважимо, що за даними ЗМІ, французький президент Еммануель Макрон вже прибув в аеропорт Пекіна і незабаром розпочне свій з державний візит до Китаю.

"Лідери двох країн відзначили свою спільну готовність залучити Китай до прискорення завершення війни в Україні та взяти участь у розбудові сталого миру в регіоні", - цитують ЗМІ заяву офісу Макрона.

Зокрема, Макрон і Байден також сподіваються, що Китай зможе сприяти зусиллям солідарності між глобальною північчю та глобальним півднем і створити спільний порядок денний щодо клімату.

Нагадаємо, що від сьогодні і до п'ятниці президент Франції Емманюель Макрон перебуватиме у Китаї із візитом. Він планує провести переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Як повідомлялося, Макрон відправляється у Пекін та сподівається відмовити лідера Сі Цзіньпіна від будь-яких зближень з російським диктатором Володимиром Путіним.

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