Сі Цзіньпін хоче змусити Трампа виступити проти незалежності Тайваню, - ЗМІ

Керівник Китаю Сі Цзіньпін на тлі бажання США укласти з Китаєм торгівельну угоду може вимагати від американського президента Дональда Трампа виступити проти незалежності Тайваню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Джерела повідомили, що керівник Китаю хоче зміни політики США, яка могла б, як сподівається Пекін, послабити та ізолювати Тайвань. Сі хоче домогтися того, що США перестануть підтримувати незалежність острова.
"Це означало б зміну політики США з нейтральної позиції на позицію активної співпраці з Пекіном у боротьбі з суверенітетом Тайваню - зміна, яка може ще більше зміцнити владу Сі Цзіньпіна в країні", - зазначає видання.
Джерела WSJ сказали, що китайський керівник вважає, що йому вдасться схилити Трампа до такого кроку. В обмін Китай запропонує США укладення економічної угоди, до якої прагне Трамп.
На це накладається той момент, що відносини США та Тайваню стали "невизначеними". На відміну від 46-го президента США Джозефа Байдена, Трамп уникав прямих заяв про те, чи буде Вашингтон воювати з Китаєм, якщо останній влаштує вторгнення на Тайвань. Трамп виправдовується, тим, що публічні заяви нібито послаблять його переговорні позиції.
Джерела, близькі до Білого дому, зі свого боку заявили, що адміністрація зосереджена на тому, щоб утримати Китай від військового нападу проти Тайваню. Одночасно планується спонукати Тайбей збільшити витрати на власну оборону - в тому числі на безпілотники та боєприпаси.
Зазначимо, раніше американські ЗМІ повідомили, що Трамп відмовився схвалити військову допомогу Тайваню на більш ніж 400 мільйонів доларів, яку планувалося надати цього літа. Рішення пов'язане з угодою з Китаєм - таким чином Трамп планував домовитися про торгівельну угоду і можливий саміт із главою КНР Сі Цзіньпіном.
Тим часом Росія допомагає Китаю із підготовкою до нападу на Тайвань. Йдеться про продаж військової техніки та масштабні навчання для китайських повітряно-десантних військ.
Підкреслимо, що вже багато років Китай вважає Тайвань частиною своєї території та називає його уряд "сепаратистським". У 1949 році на Тайвані укріпилися залишки антикомуністичного Гоміньдану, які програли громадянську війну Мао Цзедуну. З того моменту острів непідконтрольний континентальному Китаю, а Пекін бувально марить бажанням повернути цю територію.