UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сі Цзіньпін готовий зателефонувати Зеленському, - французький дипломат

Фото: президент України Володимир Зеленський та лідер Китаю Сі Цзіньпін (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Китайський лідер Сі Цзіньпінь заявив про готовність зателефонувати президенту Володимиру Зеленському. Але він це зробить у "відповідний момент".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Le Parisien і 20minutes.fr.

Передісторія

Нагадаємо, після того, як лідер Китаю Сі Цзіньпінь відвідав Москву наприкінці березня повідомлялося, що він може поговорити з Володимиром Зеленським. Але цього дзвінка так і не відбулося.

Натомість сам президент Володимир Зеленський зазначає, що готовий особисто поговорити з лідером Китаю. В ОП заявляли, що з Пекіном йдуть дискусії щодо можливих переговорів Зеленського і СІ.

Натомість нещодавно в Китаї сказали, що можливість такої телефонної розмови, або зустрічі не виключена.

Варто додати, в Пекіні пояснювали, що відсутність контактів між Сі Цзіньпіном і Зеленським не означає, що Китай підтримує РФ у війні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКитайСи ЦзиньпиньПекин