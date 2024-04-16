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Сі розповів "чотири принципи" запобігання виходу війни в Україні з-під контролю

Фото: Сі Цзіньпін, лідер КНР (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, китайський лідер Сі Цзіньпін виклав "чотири принципи" для запобігання виходу війни в Україні з-під контролю, а також відновлення миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як відзначив Сі, країни повинні зосередитись на "підтримці миру та стабільності", а також уникнути пошуків корисливих цілей. Зокрема важливо "охолодити ситуацію і не підливати масла у вогонь".

"Ми повинні створити умови для відновлення миру й утримуватися від подальшого посилення напруженості", - заявив Сі та заявив про необхідність "зменшити негативний вплив на світову економіку".

Як пише BBC, "чотири принципи" перегукуються з торішнім "мирним планом" Пекіна. На думку західних оглядачів, це лише допоможе Росії утримати більшу частину окупованих територій України. 

Зокрема під час зустрічі Сі наголосив Шольцу на тому, що "промислові та виробничі ланцюжки Китаю і Німеччини глибоко пов'язані один з одним" та назвав співробітництво між країнами "гарантією стабільності двосторонніх відносин й можливістю створити майбутнє". 

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Китай неоднозначно ставиться до війни Росії проти України. Зокрема, влада КНР відмовилася засуджувати російське вторгнення, а також підтримує дипломатичні відносини з Москвою. При цьому Китай оприлюднив свій план врегулювання війни, в якому не передбачено виведення військ окупантів з території нашої країни. Водночас з того часу Пекін не здійснив жодних кроків в цьому напрямку, окрім турне спецпредставника до Європи. 

Під час візиту до Китаю Шольц заявив, що Пекін та інші країни мають припинити допомогу Росії

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