Шольц на переговорах із Сі Цзіньпіном порушить питання війни Росії з Україною

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що на початку переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпіном він порушить питання торгових правил, війни Росії проти України та клімату, підкресливши зростаючий список проблем, які обидві сторони мають вирішити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми прагнемо зміцнювати засновану на правилах систему глобальної торгівлі та розвивати її далі разом з іншими членами Світової організації торгівлі", - заявив Шольц перед початком переговорів у Пекіні.

Шольц також сказав, що поговорить з китайським лідером про те, "як ми можемо зробити більший внесок у справедливий мир в Україні".

Він додав, що Німеччині та Китаю необхідно працювати разом, щоб знайти рішення, які допоможуть зупинити зміну клімату та здійснити перехід до "зеленої" енергетики соціально справедливим способом.

Сі Цзіньпін наголосив на важливості китайсько-німецьких зв'язків, оскільки світ стикається з "все більшою кількістю викликів і ризиків". Він додав, що обидві країни мають "об'єднатися, щоб внести більшу визначеність" на міжнародному рівні.

Візит Шольца до Китаю

Візит Шольца відбувається на тлі зростання напруженості у відносинах між Китаєм, ЄС та США через торгівлю та війну Росії проти України. Блок розпочав розслідування китайських субсидій на електромобілі та підтримку вітропарків, а незабаром розпочне розслідування закупівель медичного обладнання.

Поїздка Шольца також збіглася з побоюваннями щодо масштабної війни на Близькому Сході, оскільки вищі військові чиновники Ізраїлю знову заявили, що їхня країна не має іншого вибору, окрім як відреагувати на атаку іранських безпілотників і ракет.

Хоча Шольц намагався залишатися у добрих стосунках із приймаючою стороною під час свого другого візиту як канцлера, він був наполегливішим щодо проблем своєї країни, ніж його попередниця Ангела Меркель, яка віддавала пріоритет діловим інтересам.

Шольц заявив аудиторії студентів університетів у Шанхаї, що "конкуренція має бути чесною". Він додав, що хотів би бачити "відсутність демпінгу" та "відсутність надвиробництва" і що слід поважати авторські права.

Критика на адресу Китаю виходить з того, що Сі Цзіньпін спирається на величезну обробну промисловість своєї країни, щоб активізувати економічне зростання, яке зіткнулося з перешкодами через кризу нерухомості, дефляційний тиск і млявий споживчий попит.