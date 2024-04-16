Си Цзиньпин рассказал "четыре принципа" предотвращения выхода войны в Украине из-под контроля

Как отметил Си, страны должны сосредоточиться на "поддержании мира и стабильности", а также избежать поисков корыстных целей. В частности важно "охладить ситуацию и не подливать масла в огонь".

"Мы должны создать условия для восстановления мира и воздерживаться от дальнейшего усиления напряженности", - заявил Си и заявил о необходимости "уменьшить негативное влияние на мировую экономику".

Как пишет BBC, "четыре принципа" созвучны с прошлогодним "мирным планом" Пекина. По мнению западных обозревателей, это только поможет России удержать большую часть оккупированных территорий Украины.

В частности, во время встречи Си подчеркнул Шольцу, что "промышленные и производственные цепочки Китая и Германии глубоко связаны друг с другом" и назвал сотрудничество между странами "гарантией стабильности двусторонних отношений и возможностью создать будущее".

Слово Китая имеет вес

Как отметил Шольц, он попросил китайского лидера повлиять на Россию, чтобы тот вывел войска и завершил войну.

"Слово Китая имеет вес в России, поэтому я попросил президента Си повлиять на Россию, чтобы Путин наконец прекратил свою безумную кампанию, вывел войска и закончил эту ужасную войну", - написал Шольц.

Позиция Китая относительно войны в Украине

Китай неоднозначно относится к войне России против Украины. В частности, власти КНР отказались осуждать российское вторжение, а также поддерживают дипломатические отношения с Москвой. При этом Китай обнародовал свой план урегулирования войны, в котором не предусмотрен вывод войск оккупантов с территории нашей страны. В то же время с тех пор Пекин не предпринял никаких шагов в этом направлении, кроме турне спецпредставителя в Европу.

Во время визита в Китай Шольц заявил, что Пекин и другие страны должны прекратить помощь России.