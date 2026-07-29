Швидко замінити неможливо: скільки років у Wildberries піде на відбудову складів

Часткове відновлення одного великого логістичного комплексу Wildberries потребує щонайменше пів року і десятків мільйонів доларів США. На час ремонту компанія шукає запасні потужності за межами Росії.

Про те, як російський сегмент комерційної нерухомості реагує на удари по Wildberries, – читайте у матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Збитки, завдані руйнуванням нерухомості компанії Wildberries , оцінюють у майже 60 млрд рублів (~762 млн доларів).

Часткове відновлення комплексу площею близько 100 тис. кв. м потребує щонайменше 6-8 місяців робіт і десятків мільйонів доларів інвестицій;

Група RWB вже шукає додаткові склади в Казахстані і готова орендувати практично всі доступні в країні логістичні площі – зокрема нові комплекси в Алмати та Астані.

Подібний ефект уже спостерігався в Україні : після знищення West Logistic Park у Київському регіоні (орендна площа понад 93 тис. кв. м) ринок одразу відчув дефіцит сучасних складських площ.

Бізнес переходить від моделі одного великого складу до кількох регіональних хабів, щоб зменшити ризик повної зупинки діяльності.

Внаслідок атак БПЛА постраждали об’єкти Wildberries загальною площею понад 550 тис. кв. м – близько 10% від всіх потужностей компанії. За оцінками російського "Комерсанта", вартість пошкодженої нерухомості становить приблизно у 60 млрд рублів (~762 млн доларів).

Щоб зменшити ризик повної зупинки діяльності унаслідок атак по Wildberries, бізнес переходить до децентралізації логістики.

Ціна відбудови

Часткове відновлення комплексу площею 100 тис. кв. м потребує 6-8 місяців робіт і десятків мільйонів доларів інвестицій. Повна відбудова коштуватиме понад $70 млн без урахування товарів усередині, каже CEO Бюро інвестиційних програм, засновник GreenInvest Олександр Бондаренко.

Таким чином, якщо взяти за основу таку оцінку, відновлення понад 550 тис. кв. м складських площ може зайняти близько трьох років. Водночас реальні строки залежатимуть від масштабу руйнувань кожного об'єкта, можливості вести роботи паралельно та безпекової ситуації.

Директорка департаменту складської нерухомості Expandia Наталія Сокирко нагадує: подібне вже було в Україні – після знищення West Logistic Park у Києві в 2022 році ринок одразу відчув дефіцит площ, а часткова компенсація втрат не означає швидкого відновлення логістики.

Втеча до Казахстану

Група RWB, яка управляє Wildberries, вже почала шукати додаткові складські приміщення в Казахстані – компанію цікавлять об'єкти загальною площею близько 100 тис. кв. м, і вона готова орендувати практично всі доступні в країні логістичні площі.

RWB вже будує складський комплекс площею понад 100 тис. кв. м в Алмати, а ще один об'єкт площею 160 тис. кв. м зводять в Астані з відкриттям наступного року.

Утім, орендні ставки в Казахстані вже майже зрівнялися з московськими, а зберігання товарів для російських покупців за межами країни істотно збільшує транспортні витрати й продовжує строки доставки, пише російський "Комерсант".