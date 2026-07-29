ua en ru
Ср, 29 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Швидко замінити неможливо: скільки років у Wildberries піде на відбудову складів

19:43 29.07.2026 Ср
3 хв
Один з найбільших e-commerce ритейлерів вже шукає запасні склади в Казахстані
aimg Уляна Безпалько aimg Ірина Костюченко aimg Олег Хомчук
Швидко замінити неможливо: скільки років у Wildberries піде на відбудову складів Внаслідок атак БПЛА постраждали об’єкти Wildberries загальною площею понад 550 тис. кв. м (фото: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Часткове відновлення одного великого логістичного комплексу Wildberries потребує щонайменше пів року і десятків мільйонів доларів США. На час ремонту компанія шукає запасні потужності за межами Росії.

Про те, як російський сегмент комерційної нерухомості реагує на удари по Wildberries, – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Збитки, завдані руйнуванням нерухомості компанії Wildberries, оцінюють у майже 60 млрд рублів (~762 млн доларів).

  • Часткове відновлення комплексу площею близько 100 тис. кв. м потребує щонайменше 6-8 місяців робіт і десятків мільйонів доларів інвестицій;

  • Група RWB вже шукає додаткові склади в Казахстані і готова орендувати практично всі доступні в країні логістичні площі – зокрема нові комплекси в Алмати та Астані.

  • Подібний ефект уже спостерігався в Україні: після знищення West Logistic Park у Київському регіоні (орендна площа понад 93 тис. кв. м) ринок одразу відчув дефіцит сучасних складських площ.

  • Бізнес переходить від моделі одного великого складу до кількох регіональних хабів, щоб зменшити ризик повної зупинки діяльності.

Внаслідок атак БПЛА постраждали об’єкти Wildberries загальною площею понад 550 тис. кв. м – близько 10% від всіх потужностей компанії. За оцінками російського "Комерсанта", вартість пошкодженої нерухомості становить приблизно у 60 млрд рублів (~762 млн доларів).

Щоб зменшити ризик повної зупинки діяльності унаслідок атак по Wildberries, бізнес переходить до децентралізації логістики.

Ціна відбудови

Часткове відновлення комплексу площею 100 тис. кв. м потребує 6-8 місяців робіт і десятків мільйонів доларів інвестицій. Повна відбудова коштуватиме понад $70 млн без урахування товарів усередині, каже CEO Бюро інвестиційних програм, засновник GreenInvest Олександр Бондаренко.

Таким чином, якщо взяти за основу таку оцінку, відновлення понад 550 тис. кв. м складських площ може зайняти близько трьох років. Водночас реальні строки залежатимуть від масштабу руйнувань кожного об'єкта, можливості вести роботи паралельно та безпекової ситуації.

Директорка департаменту складської нерухомості Expandia Наталія Сокирко нагадує: подібне вже було в Україні – після знищення West Logistic Park у Києві в 2022 році ринок одразу відчув дефіцит площ, а часткова компенсація втрат не означає швидкого відновлення логістики.

Втеча до Казахстану

Група RWB, яка управляє Wildberries, вже почала шукати додаткові складські приміщення в Казахстані – компанію цікавлять об'єкти загальною площею близько 100 тис. кв. м, і вона готова орендувати практично всі доступні в країні логістичні площі.

RWB вже будує складський комплекс площею понад 100 тис. кв. м в Алмати, а ще один об'єкт площею 160 тис. кв. м зводять в Астані з відкриттям наступного року.

Утім, орендні ставки в Казахстані вже майже зрівнялися з московськими, а зберігання товарів для російських покупців за межами країни істотно збільшує транспортні витрати й продовжує строки доставки, пише російський "Комерсант".

Читайте також: Ефект доміно: як удари по Wildberries б'ють по логістиці та економіці Росії
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна Росії проти України
Новини
Трамп здійснив "різкий поворот" щодо України, - FT
Трамп здійснив "різкий поворот" щодо України, - FT
Аналітика
Чому Росія відстає у НРК та що буде з бронетехнікою: інтервʼю офіцера 3-ї ОШБр
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чому Росія відстає у НРК та що буде з бронетехнікою: інтервʼю офіцера 3-ї ОШБр