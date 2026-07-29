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Ефект доміно: як удари по Wildberries б'ють по логістиці та економіці Росії

18:24 29.07.2026 Ср
2 хв
Після ударів по найбільшому маркетплейсу економіка РФ отримала новий фактор ризику
aimg Уляна Безпалько aimg Ірина Костюченко aimg Олег Хомчук
Ефект доміно: як удари по Wildberries б'ють по логістиці та економіці Росії Пожежа після ударів дронів по складу Wildberries у Рязані (фото: Getty Images)
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Серія ударів по логістичних хабах Wildberries вже призвела до тижневого падіння оборотів маркетплейсів на 10,6% та загрожує зупинкою внутрішньої дистрибуції в РФ.

Про оцінку експертами економічних наслідків від збільшення тягаря війни для малого та середнього бізнесу РФ, фінансових та інфляційних ризиків, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Обороти маркетплейсів (окрім Wildberries – ще Ozon) впали на 10,6% через атаки на склади.
  • Уражені 12 вузлів у європейській частині Росії – зокрема, Електросталь, Рязань, Сімферополь та інші.
  • Виведено з ладу до 9% складської інфраструктури Wildberries.
  • Під загрозою канали "паралельного імпорту" з Туреччини, ОАЕ, Казахстану, що дозволяли ввозити до 40% товарів масового попиту.

Удар по надцентралізованій логістиці

Атаки БПЛА по мегаскладах Wildberries та Ozon вивели з ладу до 9% складських потужностей РФ. Понад 60% російських складів зосереджено навколо Москви та Санкт-Петербурга – саме на ці хаби спирався Wildberries, який контролює 47% ринку e-commerce з оборотом 78 млрд доларів.

Руйнування центральних терміналів створило "пляшкове горлечко": товарні потоки застрягли у регіональних вузлах (Казань, Ростов, Єкатеринбург), не розрахованих на таке навантаження, змушуючи решту e-commerce ритейлерів в екстреному порядку проводити децентралізацію.

"Це робить систему менш ефективною, але більш стійкою до втрати окремих хабів", – пояснив РБК-Україна CEO Бюро інвестиційних програм, засновник GreenInvest Олександр Бондаренко.

Ефект доміно та ризики інфляції

Зупинка відвантажень заморозила капітал сотень тисяч дрібних продавців. Медіанна виручка продавця на Wildberries – близько 7,5 тисяч доларів, фінансового буфера немає, тож пауза у 1–2 тижні штовхає малий бізнес до негативного сценарію.

Однак експерти переконані, що до хвилі банкрутств малого та середнього бізнесу ще далеко. Проте удари по Wildberries погіршують їхнє функціонування.

"Особливо з урахуванням зростання темпів інфляції, девальвації, падіння доходів фізичних і юридичних осіб та скорочення доступу до обігового капіталу. Безперечно, частка проблемних кредитів виросте, а ризик замороження депозитів фізичних осіб стає доволі реальним", – пояснив РБК-Україна голова експертно-аналітичної ради "Українського аналітичного центру" Борис Кушнірук.

Центробанк РФ опинився у пастці: спроби знизити ставку (до 14%) для підтримки економіки, що зростає на 0–1%, суперечать прискоренню інфляції до 5,9% (прогноз 6–7%). Разом із дефіцитом пального через удари по НПЗ це посилює для російської економіки інфляційні ризики.

Читайте також: Удари по Wildberries можуть вартувати продавцям РФ до 1,3 млрд доларів, – аналітик
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