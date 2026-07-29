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Быстро заменить невозможно: сколько лет у Wildberries уйдет на восстановление складов

19:43 29.07.2026 Ср
3 мин
Один из крупнейших e-commerce ритейлеров уже ищет запасные склады в Казахстане.
aimg Ульяна Безпалько aimg Ирина Костюченко aimg Олег Хомчук
Быстро заменить невозможно: сколько лет у Wildberries уйдет на восстановление складов В результате атак БПЛА пострадали объекты Wildberries общей площадью более 550 тыс. кв. м (фото: Getty Images)
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Частичное восстановление одного крупного логистического комплекса Wildberries требует не менее полугода и десятков миллионов долларов США. На время ремонта компания ищет запасные мощности за пределами России.

О том, как российский сегмент коммерческой недвижимости реагирует на удары по Wildberries, читайте в материале РБК-Украина .

Главное:

  • Ущерб, нанесенный разрушением недвижимости компании Wildberries, оценивают в почти 60 млрд рублей (~762 млн долларов).

  • Частичное восстановление комплекса площадью около 100 тыс. кв. м требует не менее 6-8 месяцев работ и десятков миллионов долларов инвестиций;

  • Группа RWB уже ищет дополнительные склады в Казахстане и готова арендовать практически все доступные в стране логистические площади – в том числе новые комплексы в Алматы и Астане.

  • Подобный эффект уже наблюдался в Украине: после уничтожения West Logistic Park в Киевском регионе (арендная площадь более 93 тыс. кв. м) рынок сразу ощутил дефицит современных складских площадей.

  • Бизнес переходит от модели одного большого состава к нескольким региональным хабам, чтобы уменьшить риск полной остановки деятельности.

В результате атак БПЛА пострадали объекты Wildberries общей площадью более 550 тыс. кв. м – около 10% всех мощностей компании. По оценкам российского "Коммерсанта", стоимость поврежденной недвижимости составляет примерно в 60 млрд рублей (~762 млн долларов).

Чтобы снизить риск полной остановки деятельности вследствие атак по Wildberries, бизнес переходит к децентрализации логистики.

Цена восстановления

Частичное восстановление комплекса площадью 100 тыс. кв. м требует 6-8 месяцев работ и десятков миллионов долларов инвестиций. Полное восстановление будет стоить более $70 млн без учета товаров внутри, говорит CEO Бюро инвестиционных программ, основатель GreenInvest Александр Бондаренко.

Таким образом, если взять за основу такую оценку, возобновление более 550 тыс. кв. м складских площадей может занять около трех лет. В то же время реальные сроки будут зависеть от масштаба разрушений каждого объекта, возможности работы параллельно и ситуации безопасности.

Директор департамента складской недвижимости Expandia Наталья Сокирко напоминает: подобное уже было в Украине – после уничтожения West Logistic Park в Киеве в 2022 году рынок сразу почувствовал дефицит площадей, а частичная компенсация потерь не означает быстрого восстановления логистики.

Бегство в Казахстан

Управляющая Wildberries группа RWB уже начала искать дополнительные складские помещения в Казахстане – компанию интересуют объекты общей площадью около 100 тыс. кв. м и она готова арендовать практически все доступные в стране логистические площади.

RWB уже строит складской комплекс площадью более 100 тыс. кв. м в Алматы, а еще один объект площадью 160 тыс. кв. м строят в Астане с открытием следующего года.

Однако арендные ставки в Казахстане уже почти сравнялись с московскими, а хранение товаров для российских покупателей за пределами страны существенно увеличивает транспортные расходы и продлевает сроки доставки, пишет российский "Коммерсант".

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