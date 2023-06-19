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Не так швидко, як харківський. Резніков пояснив темпи контрнаступу

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Image)
Автор: Тетяна Степанова

Причина переоцінки та завищених очікувань від контрнаступу ЗСУ пов'язані з подіями минулої осені. Тоді українські бійці за короткий термін звільнили частину Харківської та Херсонської областей. Однак цього разу зовсім інша лінія фронту, рельєф та погодні умови.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "Настоящее время".

"Зараз неможливо очікувати, що все станеться так само швидко, як було з Харковом. Тому що лінія фронту зовсім інша, і рельєф, і погодні умови. Плюс росіяни мали можливість підготуватися. Там густина мінних полів неймовірна. А на відміну від росіян українці бережуть життя своїх солдатів", - сказав Резніков.

За його словами, росіяни використовують своїх солдатів як гарматне м'ясо.

"Вони використовують тактику м'ясорубки та перемелюють свій ресурс. Наприклад, під Бахмутом, за нашими оцінками, за вісім місяців "нападу" на Бахмут вони поклали тисяч 60 людей убитими та пораненими. Це шалені втрати. Так, в основному це колишні ув'язнені, ресурс, який їм не шкода", - зазначив міністр.

Він наголосив, що для України головною цінністю є життя та здоров'я наших захисників та захисниць.

"Тому ми не використовуємо тактики м'ясорубки. Наші офіцери, командири маневрують, шукають можливості, акуратно рухаються. Я пропоную не підганяти їх, не штовхати, вони роблять свою роботу. І вони її зроблять", - додав Резніков.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступальні дії українських військових перейшли в активну фазу останніми днями. Водночас наші воїни вже звільнили низку населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.

Зокрема, сьогодні стало відомо про деокупацію села П'ятихатки Запорізької області.

Як пише Reuters, військове керівництво України задіяло у контрнаступі 3 з 12 підготовлених бригад, у зв'язку з чим можна вважати, що основна битва ще попереду.

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Міністерство оборони УкраїниОлексій РезніковВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ