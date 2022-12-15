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Швидкість постачання боєприпасів впливає на те, хто переможе у битві, - Сирський

Фото: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що збереження поставок зброї в Україні є нагальною проблемою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Олександра Сирського виданню The Economist.

Сирський розповів виданню, що більш нагальною проблемою на даний час є збереження поставок зброї Україні від західних партнерів.

За його словами, боєприпаси витрачаються зі швидкістю, як під час Другої світової війни. Битви виграє та сторона, яка може досить швидко доставити снаряди до гармат.

Перемогу в війні командувач бачить як знищення ворога і вихід на кордони 1991 року.

"Ми перемогли, коли ворог знищений, а ми стоїмо на своїх кордонах", - заявив він.

Журналісти The Economist відзначили, що твереза оцінка поточної скрутної ситуації свідчить про те, що він не впевнений, що це станеться найближчим часом. У найближчому майбутньому Україна покаже те, що він описав як "активну оборону". Втім, для ворога можуть бути несподіванки.

"Скажу тільки, що ми уважно вивчаємо противника. І кожна отрута має протиотруту", - додав командувач.

Сирський також зазначив, що той, хто недооцінює Росію, приречений на поразку, а російська мобілізація не така вже й недолуга.

За його словами, досить підготовлені російські солдати зараз масово з’являються по всьому східному фронту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські військові штурмують на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Аби покращити своє положення на низці інших напрямків - намагаються нарощувати угрупування.

Також раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський заявив, що наступні півроку війни України з Росією стануть вирішальними. Вони вимагатимуть більших зусиль за той час, що вже минув.

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Війна Росії проти України