Росіяни штурмують на Бахмутському напрямку та намагаються нарощувати сили, - Генштаб
Російські військові штурмують на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Аби покращити своє положення на низці інших напрямків - намагаються нарощувати угрупування.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому - нарощує угруповання", - пише Генштаб.
Протягом доби росіяни завдали 2 ракетних удари, а також більше 5 обстрілів з РСЗВ, внаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура Нікополя та Херсона. Також є загиблі серед мирних жителів.
Ситуація на напрямках
- на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває нарощування авіаційного угруповання та підрозділів збройних сил російської федерації на території республіки Білорусь;
- на Слобожанському напрямку ворог здійснив танкові та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Висока Яруга, Мороховець, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області;
- на Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільшана, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Першотравневе Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині;
- на Лиманському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Макіївки і Червонопопівки Луганської області та Торського і Ведмежого Донецької області;
- на Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли, зокрема, у районах Верхньокам’янського, Спірного, Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Андріївки, Курдюмівки, Озарянівки, Північного та Опитного Донецької області;
- на Авдіївському напрямку окупанти намагалися уразити позиції наших військ поблизу Авдіївки, Первомайського, Невельського, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;
- на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати позиції наших військ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, районів населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпілське, Оріхів і Степове - Запорізької; Нікополь на Дніпропетровщині та Новотягинка, Іванівка, Токарівка, Херсон, Інгулець і Білозерка Херсонської області.
Досягнення наших героїв
"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 13 грудня, в районах населених пунктів Токмак, Пологи та Бердянськ Запорізької області Сили оборони знищили два склади боєприпасів ворога, дві артилерійські системи з боєкомплектом, а також шість одиниць військової техніки різного типу. Понад 200 військовослужбовців противника отримали поранення", - пише пресслужба.
Через переповненні лікувальні заклади й морги у Маріуполі, ворог почав перевозити трупи та евакуювати поранених до Криму.
Також протягом доби наша авіація завдала 11 ударів по районах особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Як відзначає Генштаб, наші артилеристи уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу ворога, а також склад пально-мастильних матеріалів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 600 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 96 590 військових.
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