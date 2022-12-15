Скорость поставок боеприпасов влияет на то, кто победит в битве, - Сырский

Сырский рассказал, что более насущной проблемой в настоящее время является сохранение поставок оружия Украине от западных партнеров.

По его словам, боеприпасы тратятся со скоростью как во время Второй мировой войны. Сражения выигрывает та сторона, которая может достаточно быстро доставить снаряды в пушки.

Победу в войне командующий видит как уничтожение противника и выход на границы 1991 года.

"Мы победили, когда враг уничтожен, а мы стоим на своих границах", - заявил он.

Журналисты The Economist отметили, что трезвая оценка текущей затруднительной ситуации свидетельствует о том, что он не уверен, что это произойдет в ближайшее время. В ближайшем будущем Украина покажет, что он описал как "активную оборону". Впрочем, для неприятеля могут быть неожиданности.

"Скажу только, что мы внимательно изучаем противника. И каждый яд имеет противоядие", - добавил командующий.

Сырский также отметил, что тот, кто недооценивает Россию, обречен на поражение, а российская мобилизация не такая уж и бестолковая.

По его словам, достаточно подготовленные российские солдаты сейчас массово появляются по всему восточному фронту.