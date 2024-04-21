Швидкісний режим на дорозі: поліція нагадала про штрафи та пояснила, як їх уникнути

Безпека на дорогах залежить від кожного учасника руху. Саме дотримання правил та відповідальність на дорозі може врятувати життя та допоможе уникнути неприємних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції.

Який штраф за перевищення швидкості

Штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год, але менш ніж на 50 км/год становитиме 340 гривень.

В той час, коли штраф за перевищення швидкості понад 50 км/год становитиме 1700 гривень.

Щоб уникнути штрафу за перевищення швидкості руху потрібно