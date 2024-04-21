Швидкісний режим на дорозі: поліція нагадала про штрафи та пояснила, як їх уникнути
Безпека на дорогах залежить від кожного учасника руху. Саме дотримання правил та відповідальність на дорозі може врятувати життя та допоможе уникнути неприємних ситуацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції.
Який штраф за перевищення швидкості
Штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год, але менш ніж на 50 км/год становитиме 340 гривень.
В той час, коли штраф за перевищення швидкості понад 50 км/год становитиме 1700 гривень.
Щоб уникнути штрафу за перевищення швидкості руху потрібно
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стежити за дорожніми знаками;
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контролювати швидкість, з якою рухається ваш транспортний засіб;
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зберігати пильність під час їзди;
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дотримуватися безпечної дистанції.
Порушення правил дорожнього руху створює загрози життю автомобілістів і пішоходів та підвищує ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод.
РБК-Україна у своєму матеріалі розповіло, скільки українцям доведеться заплатити за популярні порушення ПДР
Водночас важко нагадати, що небезпечні ситуації та ДТП на дорозі виникають не лише через водіїв, але й через неуважність самих пішоходів. Згадати основні правила дорожнього руху для пішоходів можна в матеріалі РБК-Україна.
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