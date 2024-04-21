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Скоростной режим на дороге: полиция напомнила о штрафах и объяснила, как их избежать

Украина, Воскресенье 21 апреля 2024 22:46
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Скоростной режим на дороге: полиция напомнила о штрафах и объяснила, как их избежать Фото: полиция объяснила, как избежать штрафа за превышение скорости (facebook.com UA National Police)
Автор: Карина Левицкая

Безопасность на дорогах зависит от каждого участника движения. Именно соблюдение правил и ответственность на дороге может спасти жизнь и поможет избежать неприятных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции.

Каков штраф за превышение скорости

Штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч, но менее чем на 50 км/ч составит 340 гривен.

В то время, когда штраф за превышение скорости свыше 50 км/ч составит 1700 гривен.

Чтобы избежать штрафа за превышение скорости движения нужно

  • следить за дорожными знаками;

  • контролировать скорость, с которой двигается ваше транспортное средство;

  • сохранять бдительность во время езды;

  • соблюдать безопасную дистанцию.

Нарушение ПДД создает угрозы жизни автомобилистов и пешеходов и повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

РБК-Украина в своем материале рассказала, сколько украинцам придется заплатить за популярные нарушения ПДД

В то же время трудно напомнить, что опасные ситуации и ДТП на дороге возникают не только из-за водителей, но и из-за невнимательности самих пешеходов. Упомянуть основные правила дорожного движения для пешеходов можно в материале РБК-Украина.

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