Швейцарська компанія відмовилася купувати активи "Лукойлу" після санкцій США
Швейцарський нафтотрейдер Gunvor відмовився від купівлі міжнародних активів російської компанії "Лукойл" після заяви США та загрози санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gunvor Group та міністерство фінансів США.
Рішення було ухвалене після того, як Міністерство фінансів США назвала Gunvor "маріонеткою Кремля" та дало зрозуміти, що угода не буде схвалена.
"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що війна має припинитися негайно. Поки Путін продовжує безглузді вбивства, кремлівська маріонетка Gunvor ніколи не отримає ліцензію на отримання прибутку", - йдеться у заяві від американського відомства.
У відповідь Gunvor назвала ці звинувачення "докорінно помилковими", але підтвердила відкликання пропозиції.
Зауважимо, що за кілька днів до цього агентство Bloomberg повідомляло, що США перевіряють компанію Gunvor щодо зв’язків із російським диктатором Володимиром Путіним.
Плановані активи включали нафтопереробні заводи в Європі, акції нафтових родовищ у Казахстані, Узбекистані, Іраку та Мексиці, а також сотні роздрібних автозаправних станцій по всьому світу.
Санкції США
Нагадаємо, раніше США посилили санкції проти Росії через війну в Україні, обмеживши діяльність двох російських нафтових гігантів - "Роснефти" та "Лукойлу".
Санкції набудуть чинності 20 листопада, але вже зараз завдають відчутного удару по російській економіці. Зокрема, нафтопереробні заводи в Індії повідомили про плани скоротити закупівлю російської нафти.
При цьому нещодавно з'явилася інформація про те, що "Лукойл" може продати свої закордонні активи швейцарській компанії Gunvor.
