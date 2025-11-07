Швейцарская компания отказалась покупать активы "Лукойла" после санкций США

Швейцарский нефтетрейдер Gunvor отказался от покупки международных активов российской компании "Лукойл" после заявления США и угрозы санкций.

Решение было принято после того, как Министерство финансов США назвала Gunvor "марионеткой Кремля" и дало понять, что сделка не будет одобрена.

"Президент Трамп четко дал понять, что война должна прекратиться немедленно. Пока Путин продолжает бессмысленные убийства, кремлевская марионетка Gunvor никогда не получит лицензию на получение прибыли", - говорится в заявлении от американского ведомства.

В ответ Gunvor назвала эти обвинения "в корне ошибочными", но подтвердила отзыв предложения.

Заметим, что за несколько дней до этого агентство Bloomberg сообщало, что США проверяют компанию Gunvor относительно связей с российским диктатором Владимиром Путиным.

Планируемые активы включали нефтеперерабатывающие заводы в Европе, акции нефтяных месторождений в Казахстане, Узбекистане, Ираке и Мексике, а также сотни розничных автозаправочных станций по всему миру.