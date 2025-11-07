ua en ru
Швейцарская компания отказалась покупать активы "Лукойла" после санкций США

Шиейцария, Пятница 07 ноября 2025 08:54
Швейцарская компания отказалась покупать активы "Лукойла" после санкций США Фото: компания Gunvor отказалась от покупки международных активов российского Лукойла (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Швейцарский нефтетрейдер Gunvor отказался от покупки международных активов российской компании "Лукойл" после заявления США и угрозы санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gunvor Group и министерство финансов США.

Решение было принято после того, как Министерство финансов США назвала Gunvor "марионеткой Кремля" и дало понять, что сделка не будет одобрена.

"Президент Трамп четко дал понять, что война должна прекратиться немедленно. Пока Путин продолжает бессмысленные убийства, кремлевская марионетка Gunvor никогда не получит лицензию на получение прибыли", - говорится в заявлении от американского ведомства.

В ответ Gunvor назвала эти обвинения "в корне ошибочными", но подтвердила отзыв предложения.

Заметим, что за несколько дней до этого агентство Bloomberg сообщало, что США проверяют компанию Gunvor относительно связей с российским диктатором Владимиром Путиным.

Планируемые активы включали нефтеперерабатывающие заводы в Европе, акции нефтяных месторождений в Казахстане, Узбекистане, Ираке и Мексике, а также сотни розничных автозаправочных станций по всему миру.

Санкции США

Напомним, ранее США ужесточили санкции против России из-за войны в Украине, ограничив деятельность двух российских нефтяных гигантов - "Роснефти" и "Лукойла".

Санкции вступят в силу 20 ноября, но уже сейчас наносят ощутимый удар по российской экономике. В частности, нефтеперерабатывающие заводы в Индии сообщили о планах сократить закупку российской нефти.

При этом недавно появилась информация о том, что "Лукойл" может продать свои зарубежные активы швейцарской компании Gunvor.

Подробнее о влиянии новых санкций США на Россию - в материале РБК-Украина.

