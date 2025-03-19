Швейцарія вдвічі збільшила фінансування відбудови України
Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань оголосив про збільшення фінансування конкурсу заявок для швейцарських компаній в Україні з 50 до 100 млн швейцарських франків (майже 1,14 млн доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.
Як зазначили у Мінекономіки, конкурс є початком реалізації ініціативи Швейцарії з підтримки України на 2025-2028 роки із загальним бюджетом 1,5 млрд швейцарських франків. Це своєю чергою перший етап довгострокової 12-річної підтримки, загальний обсяг якої становитиме 5 млрд франків.
Повідомляється, що додаткові 50 млн швейцарських франків будуть спрямовані на проєкти відбудови України у співпраці зі швейцарськими компаніями.
У зв'язку з розширенням програми термін подачі заявок продовжено до 31 березня 2025 року.
Конкурс стосується швейцарських компаній, які мають юридичну особу в Україні та можуть зробити значний внесок у відбудову та створення додаткової цінності для української економіки.
Оновлення умов конкурсу не потребує повторної подачі заявок. Однак ті, хто вже подали документи, мають можливість внести зміни до своїх пропозицій.
Відновлення України
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що відновлення України від наслідків російського вторгнення коштуватиме близько 700 млрд доларів.
При цьому Зеленський зазначав, що у відновленні братимуть участь усі партнери України, і вони готові виділити таку суму.
Водночас нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що за останніми оцінками відновлення України коштуватиме приблизно 500 млрд євро (близько 540 млрд доларів).
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