Швейцарка Гремо стала олимпийской чемпионкой по слоупстайлу

На Олимпиаде выступили фристайлистки в соревнованиях по слоупстайлу. Победила швейцарка Матильда Грэмо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.
На старт финала из слоупстайла вышло 12 фристайлисток.
Лучшей стала швейцарка Матильда Грэмо. Для 22-летней спортсменки это третья олимпийская награда в карьере, но первая золотая.
Второй результат показала китаянка Эйлин Гу, а бронзовую награду выиграла эстонка Келли Силдару.
Результаты женского слоупстайла:
Напомним, что австрийка Анна Гассер завоевала "золото" в дисциплине сноуборда биг-эйр.
Добавим, что сборная Норвегии победила в мужской эстафете по биатлону, а Украина финишировала в топ-10.