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Швейцарка Гремо стала олимпийской чемпионкой по слоупстайлу

Автор: Андрей Вырва

На Олимпиаде выступили фристайлистки в соревнованиях по слоупстайлу. Победила швейцарка Матильда Грэмо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

На старт финала из слоупстайла вышло 12 фристайлисток.

Лучшей стала швейцарка Матильда Грэмо. Для 22-летней спортсменки это третья олимпийская награда в карьере, но первая золотая.

Второй результат показала китаянка Эйлин Гу, а бронзовую награду выиграла эстонка Келли Силдару.

Результаты женского слоупстайла:

  1. Матильда Грэмо (Швейцария) – 86,56
  2. Эйлин Гу (Китай) – 86,23
  3. Келли Силдару (Эстония) – 82,06

Напомним, что австрийка Анна Гассер завоевала "золото" в дисциплине сноуборда биг-эйр.

Добавим, что сборная Норвегии победила в мужской эстафете по биатлону, а Украина финишировала в топ-10.

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