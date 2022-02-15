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Швейцарка Гремо стала олімпійською чемпіонкою у слоупстайлі

Автор: Андрій Вирва

На Олімпіаді виступили фрістайлістки у змаганнях зі слоупстайлу. Перемогла швейцарка Матильда Гремо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

На старт фіналу зі слоупстайлу вийшло 12 фрістайлісток.

Найкращою стала швейцарка Матильда Гремо. Для 22-річної спортсменки це третя олімпійська нагорода в кар’єрі, але перша золота.

Другий результат показала китаянка Ейлін Гу, а бронзову нагороду виграла естонка Келлі Сілдару.

Результати жіночого слоупстайлу:

  1. Матильда Гремо (Швейцарія) – 86,56
  2. Ейлін Гу (Китай) – 86,23
  3. Келлі Сілдару (Естонія) – 82,06

Нагадаємо, що австрійка Анна Гассер завоювала "золото" в дисципліні сноуборду біг-ейр.

Додамо, що збірна Норвегії перемогла в чоловічій естафеті з біатлону, а Україна фінішувала в топ-10.

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