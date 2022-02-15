Швейцарка Гремо стала олімпійською чемпіонкою у слоупстайлі

На Олімпіаді виступили фрістайлістки у змаганнях зі слоупстайлу. Перемогла швейцарка Матильда Гремо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.
На старт фіналу зі слоупстайлу вийшло 12 фрістайлісток.
Найкращою стала швейцарка Матильда Гремо. Для 22-річної спортсменки це третя олімпійська нагорода в кар’єрі, але перша золота.
Другий результат показала китаянка Ейлін Гу, а бронзову нагороду виграла естонка Келлі Сілдару.
Результати жіночого слоупстайлу:
Нагадаємо, що австрійка Анна Гассер завоювала "золото" в дисципліні сноуборду біг-ейр.
Додамо, що збірна Норвегії перемогла в чоловічій естафеті з біатлону, а Україна фінішувала в топ-10.