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Швейцарка Гизин стала олимпийской чемпионкой в горнолыжной комбинации

Автор: Андрей Вырва

На Олимпиаде определились призеры соревнований по горнолыжному спорту в дисциплине комбинация. Победительницей стала швейцарка Мишель Гизин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.

В горнолыжной комбинации победитель определяется по суммарному времени прохождения скоростного спуска и слалома.

В соревнованиях приняло участие 26 спортсменок, однако полностью преодолело всю дистанцию только 15.

Быстрее всего проехала две трассы швейцарка Мишель Гизин. Для 28-летней спортсменки это второе олимпийское золото в карьере.

Компании Гизин на подиуме составила ее соотечественница Гольденер и итальянка Бриньоне.

Горнолыжная комбинация:

  1. Мишель Гизин (Швейцария) – 2:25,67
  2. Венди Гольденер (Швейцария) – 2:26,72
  3. Федерика Бриньоне (Италия) – 2:27,52

Напомним, что женская сборная Канады по хоккею победила в финале Олимпийских игр.

Добавим, что можно посмотреть итоги дня 16 февраля и медальный зачет.

Также, можно прочесть когда и кто будет соревноваться за медали 17 февраля.

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