Швейцарка Гизин стала олимпийской чемпионкой в горнолыжной комбинации

На Олимпиаде определились призеры соревнований по горнолыжному спорту в дисциплине комбинация. Победительницей стала швейцарка Мишель Гизин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию соревнований на Суспильне Спорт.
В горнолыжной комбинации победитель определяется по суммарному времени прохождения скоростного спуска и слалома.
В соревнованиях приняло участие 26 спортсменок, однако полностью преодолело всю дистанцию только 15.
Быстрее всего проехала две трассы швейцарка Мишель Гизин. Для 28-летней спортсменки это второе олимпийское золото в карьере.
Компании Гизин на подиуме составила ее соотечественница Гольденер и итальянка Бриньоне.
Горнолыжная комбинация:
Напомним, что женская сборная Канады по хоккею победила в финале Олимпийских игр.
Добавим, что можно посмотреть итоги дня 16 февраля и медальный зачет.
Также, можно прочесть когда и кто будет соревноваться за медали 17 февраля.