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Швейцарка Гізін стала олімпійською чемпіонкою в гірськолижній комбінації

Автор: Андрій Вирва

На Олімпіаді визначились призерки змаганнь з гірськолижного спорту в дисципліні комбінація. Переможницею стала швейцарка Мішель Гізін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.

В гірськолижній комбінації переможець визначається за сумарним часом проходження швидкісного спуску і слалому.

В змаганнях взяло участь 26 спортсменок, однак повність подолало всю дистанцію лише 15.

Найшвидше проїхала дві траси швейцарка Мішель Гізін. Для 28-річної спортсменки це друге олімпійське золото в кар’єрі.

Компанії Гізін на подіумі склала її співвітчизниця Гольденер та італійка Бріньоне.

Гірськолижна комбінація:

  1. Мішель Гізін (Швейцарія) – 2:25,67
  2. Венді Гольденер (Швейцарія) – 2:26,72
  3. Федеріка Бріньоне (Італія) – 2:27,52

Нагадаємо, що жіноча збірна Канади з хокею перемогла у фіналі Олімпійських ігор.

Додамо, що можна переглянути підсумки дня 16 лютого та медальний залік.

Також, можна прочитати коли і хто змагатиметься за медалі 17 лютого.

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