У Швейцарії заявили про необхідність присутності РФ на другому саміті миру

Перший саміт миру

У червні у Швейцарії пройшов перший саміт миру, який ініціювала Україна. На саміті були присутні представники з понад 100 країн та міжнародних організацій. Частина з них по завершенню підписала спільне комюніке.

Детально про те, чого Україна змогла досягти на саміті миру, а що у неї не вийшло - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Пізніше стало відомо, що Україна планує організувати другий саміт миру до кінця цього року і представить на ньому план реалізації формули миру. Окрім цього на другий саміт можуть бути запрошені представники РФ. Зокрема, участі Росії у другому саміті прагнуть низка країн, однак з боку росіян поки що не надходило коментарів щодо їх участі.

Більш детально про те, чи Росія може поїхати на саміт миру, - у матеріалі РБК-Україна.

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