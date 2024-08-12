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У Швейцарії заявили про необхідність присутності РФ на другому саміті миру

Фото: міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація має бути присутня на наступному саміті миру.

Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Як розповів Кассіс, він підписав спільну декларацію зі своїм італійським колегою Антоніо Таяні, в якій висловив "глибоку стурбованість" російською агресією в Україні. Водночас він заявив, що Москва повинна бути присутня на наступному мирному саміті.

"Ми підтримуємо проведення другого мирного саміту за участю всіх сторін, включно з Росією", - написав Кассіс.

Варто нагадати, що перший саміт миру було проведено у Швейцарії на початку червня.

Перший саміт миру

У червні у Швейцарії пройшов перший саміт миру, який ініціювала Україна. На саміті були присутні представники з понад 100 країн та міжнародних організацій. Частина з них по завершенню підписала спільне комюніке.

Детально про те, чого Україна змогла досягти на саміті миру, а що у неї не вийшло - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Пізніше стало відомо, що Україна планує організувати другий саміт миру до кінця цього року і представить на ньому план реалізації формули миру. Окрім цього на другий саміт можуть бути запрошені представники РФ. Зокрема, участі Росії у другому саміті прагнуть низка країн, однак з боку росіян поки що не надходило коментарів щодо їх участі.

Більш детально про те, чи Росія може поїхати на саміт миру, - у матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяШвейцаріяСаміт мируВійна в Україні