RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Швейцарии заявили о необходимости присутствия РФ на втором саммите мира

Фото: министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация должна присутствовать на следующем саммите мира.

Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Как рассказал Кассис, он подписал совместную декларацию со своим итальянским коллегой Антонио Таяни, в которой выразил "глубокую обеспокоенность" российской агрессией в Украине. В то же время он заявил, что Москва должна присутствовать на следующем мирном саммите.

"Мы поддерживаем проведение второго мирного саммита с участием всех сторон, включая Россию", - написал Кассис.

Следует напомнить, что первый саммит мира был проведен в Швейцарии в начале июня.

Первый саммит мира

В июне в Швейцарии прошел первый саммит мира, инициированный Украиной. На саммите присутствовали представители более 100 стран и международных организаций. Часть из них по завершении подписала совместное коммюнике.

Подробно о том, чего Украина смогла достичь на саммите мира, а что у нее не получилось –читайте в материале РБК-Украина.

Позже стало известно, что Украина планирует организовать второй саммит мира до конца этого года и представит план реализации формулы мира. Кроме этого, на второй саммит могут быть приглашены представители РФ. В частности, к участию России во втором саммите стремятся ряд стран, однако со стороны россиян пока не поступало комментариев по поводу их участия.

Более подробно о том, может ли Россия поехать на саммит мира, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияШвейцарияСаммит мираВойна в Украине