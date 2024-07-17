Чи може Росія поїхати на другий саміт миру: що говорять у Києві та Москві

Україна розраховує на участь Росії у другому саміті миру, який може відбутися цього року. Але поки що Москва дуже категорична в цьому питанні.

Більш детально про те, чи можуть росіяни бути присутніми на заході, - у матеріалі РБК-Україна .

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Перший саміт пройшов без Росії

Чи може РФ бути на другому саміті

Перший саміт пройшов без Росії

Перший саміт миру Україна провела спільно зі Швейцарією 15-16 червня. Тоді участь взяли понад 90 країн, але Росію так і не покликали.

Це була принципова позиція України. Як пояснював міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, представників РФ вирішили не звати, оскільки вони могли б заважати іншим учасникам дійти згоди, як це було у період між 2014 та 2022 роками.

При цьому президент України Володимир Зеленський зазначав, що Росію не запросили взяти участь у саміті миру, оскільки вона не зацікавлена у завершенні війни.

На тлі такого рішення України від участі в саміті миру відмовився Китай - "важливий гравець", який має вплив на РФ. У МЗС КНР наголошували, що на подібних заходах Україна та Росія мають бути "на рівних".

Але варто зауважити, що участь Росії в самітах миру не відкидали. повністю. Оскільки, як визнавав Кулеба, досягти миру без однієї з воюючих сторін неможливо.

Чи може РФ бути на другому саміті

Позиція України

Наразі Україна вже розпочинає підготовку до проведення другого саміту миру, який може пройти в одній з країн Глобального Півдня. Туди Росію вже хочуть запросити. На заході їй планують представити план завершення війни.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що Росія має бути представлена на другому саміті миру. Він припускав, що там може бути зафіксовано завершення війни.

Також глава держави не відкидає можливості участі у заході російського диктатора Володимира Путіна. Але, на його думку, зараз голова Кремля наляканий для переговорів, і він боїться залишати свою країну.

При цьому заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповідав про те, що Україна має план, як залучити Росію до участі в саміті миру. Він полягає в тому, що більшість країн світу мають влаштувати колективний тиск на агресора після того, як йому передадуть "дорожню карту" щодо закінчення війни.

До речі, представник Державного департаменту США Метью Міллер запевнив, що його країна підтримає плани Києва запросити Росію на саміт миру.

Позиція Росії

Росія з самого початку різко критикувала проведення саміту миру. Москву навіть незадовольнило те, що захід відбувся у нейтральній Швейцарії, яка не надає Україні військової допомоги.

Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров називав Швейцарію "ворожою державою", оскільки вона запровадила санкції проти Росії.

Після новин про плани Києва запросити представників РФ на другий саміт миру, позиція країни-агресора за такою ініціативою не змінилася. Так заступник глави МЗС Росії Михайло Галузін заявляв, що Росія "не збирається брати участь" у заходах, подібних до українських самітів миру.

При цьому прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков називав український саміт миру"ультиматумом" для Москви та уточнював, що його країна "не збирається брати участь".