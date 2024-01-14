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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Швейцарії закликали Китай вплинути на РФ після його ігнорування зустрічі щодо формули миру

Фото: Китай повинен був припинити війну в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Член Федеральної ради Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що Китай має бути залучений до зусиль, спрямованих на припинення війни між Україною та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Китай відіграє важливу роль. Ми повинні знайти шляхи співпраці з Китаєм", - сказав Кассіс.

Зауважимо, що Китай не був представлений на зустрічі радників з національної безпеки напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі, де була проведена зустріч понад 80 посадовців.

Це вже четверта подібна зустріч, організована Україною, яка, за словами Кассіса, має прокласти шлях до переговорів між Москвою та Києвом про припинення війни.

"Мир для українського народу вкрай необхідний... Ми повинні зробити все, щоб закінчити цю війну", - сказав Кассіс.

Форум у Давосі

Нагадаємо, ЗМІ писали про те, що президент України Володимир Зеленський може відвідати Швейцарію та взяти участь у Міжнародному економічному форумі. Український президент приїде до столиці Швейцарії - міста Берн. Візит може тривати щонайменше два дні.

Пізніше президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде підтвердив візит Зеленського. Також стало відомо, що лідер України виступить зі спеціальним зверненням.

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