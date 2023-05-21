У Швейцарії розбився туристичний літак: є загиблі

Поблизу Пон-де-Мартель, в горах Невшатель туристичний літак із пасажирами на борту зазнав аварії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на RTN.
Літак, зареєстрований у Швейцарії, здійснював туристичний рейс. Він вилетів з аеропорту Ла-Шо-де-Фон в суботу 20 травня, однак зазнав аварії. Загинув пілот і двоє пасажирів.
"Про обставини аварії ми нічого не можемо сказати, оскільки вони наразі невідомі", - зазначив речник поліції Невшателя Жорж-Андре Лозуе.
Зазначається, що уламки літака перебували в особливо важкодоступному місці, тому рятувальні операції виявилися складними. На місці працюють слідчі компетентного органу з визначення причин авіаційних пригод.
Раніше, пасажирський літак у Непалі розбився з 72 людьми на борту. Літак прямував зі столиці Катманду в Покхару.
Також, у Боснії розбився спортивний літак, в результаті чого загинули двоє людей.
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