У Непалі розбився пасажирський літак з 72 людьми на борту, всі вони загинули (фото, відео)

У Непалі зазнав катастрофи пасажирський літак. На його борту було 72 людей, всі вони загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на AFP та News18.

Відомо, що на борту ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines було 68 пасажирів та чотири члени екіпажу. Літак прямував зі столиці Катманду в Покхару.

Наразі на місці падіння літака працюють рятувальники. Про причини його падіння наразі не повідомляється. Але відомо те, що серед пасажирів літака були росіяни.

Так, як пише Reuters з посиланням на прес-службу аеропорту Непалу, н а борту літака було п'ятеро громадян Індії, четверо росіян, один ірландець, два громадяни Південної Кореї, один громадянин Австралії, один громадянин Франції та один громадянин Аргентини.

Посол РФ у Непалі Олексій Новіков вже підтвердив загибель чотирьох росіян.

Тим часом, як передають місцеві ЗМІ, прем'єр-міністр Непалу Пушпа Камал Дахал скликає екстрене засідання Кабінету міністрів через авіакатастрофу.

Щодо літака, то відомо, що йому 15 років. ATR72 - широко поширений двомоторний турбогвинтовий літак, виготовлений спільним підприємством Airbus та італійської Leonardo. Авіакомпанія Yeti Airlines складається з шести літаків ATR72-500.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про падіння літака в Боснії.

Додамо, нещодавно в Росії через обледеніння впав літак Ан-2, на борту якого було 12 людей.

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