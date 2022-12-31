У Боснії розбився спортивний літак, є жертви

Сьогодні, 31 грудня, у Боснії розбився спортивний літак, в результаті чого загинули люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS.

На підльоті до аеропорту "Уріє" в Прієдорі близько 15:00 годин розбився невеликий спортивний літак. За даними RTS, в результаті падіння літака загинули двоє людей. Зараз на місці пригоди працюють бригади поліції, пожежної та швидкої допомоги. Офіційної інформації ще не було.