У Боснії розбився спортивний літак, є жертви
Фото: у Сербії розбився спортивний літак (GettyImages)
Сьогодні, 31 грудня, у Боснії розбився спортивний літак, в результаті чого загинули люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS.
На підльоті до аеропорту "Уріє" в Прієдорі близько 15:00 годин розбився невеликий спортивний літак.
За даними RTS, в результаті падіння літака загинули двоє людей.
Зараз на місці пригоди працюють бригади поліції, пожежної та швидкої допомоги. Офіційної інформації ще не було.
Нагадаємо, 19 грудня в Росії при приземленні згорів гелікоптер МІ-8Т. Інцидент стався в Нявленга в Ольському районі Магаданської області.
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