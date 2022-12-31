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У Боснії розбився спортивний літак, є жертви

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Сербія, Субота 31 грудня 2022 18:35
У Боснії розбився спортивний літак, є жертви Фото: у Сербії розбився спортивний літак (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 31 грудня, у Боснії розбився спортивний літак, в результаті чого загинули люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS.

На підльоті до аеропорту "Уріє" в Прієдорі близько 15:00 годин розбився невеликий спортивний літак.

За даними RTS, в результаті падіння літака загинули двоє людей.

Зараз на місці пригоди працюють бригади поліції, пожежної та швидкої допомоги. Офіційної інформації ще не було.

Нагадаємо, 19 грудня в Росії при приземленні згорів гелікоптер МІ-8Т. Інцидент стався в Нявленга в Ольському районі Магаданської області.

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