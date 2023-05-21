RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Швейцарии разбился туристический самолет: есть погибшие

Фото: туристический самолет с пассажирами разбился в горах Швейцарии (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Вблизи Пон-де-Мартель, в горах Невшатель туристический самолет с пассажирами на борту потерпел крушение.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на RTN.

Самолет, зарегистрированный в Швейцарии, совершал туристический рейс. Он вылетел из аэропорта Ла-Шо-де-Фон в субботу 20 мая, однако потерпел крушение. Погиб пилот и двое пассажиров.

"Об обстоятельствах аварии мы ничего не можем сказать, поскольку они пока неизвестны", - отметил спикер полиции Невшателя Жорж-Андре Лозуэ.

Отмечается, что обломки самолета находились в особо труднодоступном месте, поэтому спасательные операции оказались сложными. На месте работают следователи компетентного органа по определению причин авиационных происшествий.

Ранее пассажирский самолет в Непале разбился с 72 людьми на борту. Самолет направлялся из столицы Катманду в Покхару.

Также, в Боснии разбился спортивный самолет, в результате чего погибли два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Швейцария