У Швейцарії російськомовний чоловік погрожував убити українську родину у поїзді

За словами потерпілих, нападника спровокувало те, що родина розмовляла українською. Чоловік кілька разів повторював: "Я вб’ю вас усіх, вас і вашу родину". Мати сім’ї зафіксувала напад на відео та опублікувала його в соцмережах, де його вже переглянули понад мільйон людей.

Батько сім’ї зміг відштовхнути нападника, після чого він заспокоївся. На станції Шпіц потерпілі та свідки повідомили про напад поліції. Ніхто не постраждав фізично настільки, щоб потребувати медичної допомоги. Поліція кантону Берн підтвердила факт інциденту, розслідування триває.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав відео "жахливим" та заявив, що це неприйнятна мова ненависті і міжетнічна ворожнеча. Україна звернулася до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати інцидент та притягнути винного до відповідальності.

"Таку поведінку не можна терпіти", - підкреслив Тихий, закликаючи забезпечити відповідальність нападника.