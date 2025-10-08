ua en ru
Ср, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Швейцарія скасовує статус S для українців з деяких регіонів: хто втратить захист

Швейцарія, Середа 08 жовтня 2025 15:02
UA EN RU
Швейцарія скасовує статус S для українців з деяких регіонів: хто втратить захист Швейцарія обмежила право на захист українців із деяких регіонів (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Федеральна рада Швейцарії у середу, 8 жовтня, підтвердила, що тимчасовий захист S для громадян України діятиме щонайменше до 4 березня 2027 року. Втім нове рішення передбачає різний підхід до біженців залежно від регіону їхнього походження.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Blue News.

Нові правила враховують регіони України

Від 1 листопада до заявників застосовуватимуть диференційований підхід, повернення вважатимуть доцільним до:

  • Волинської;
  • Рівненської;
  • Львівської;
  • Тернопільської;
  • Закарпатської;
  • Івано-Франківської;
  • Чернівецької області.

Решта регіонів підпадатимуть під окремі вимоги щодо повернення.

Що робити тим, хто втрачає статус S

Громадяни України, які згідно з новими правилами більше не отримують статус S, можуть подати заяву на отримання притулку у Швейцарії. Водночас підтримка для тих, хто зберігає статус, продовжиться.

Контекст рішення

Рішення Федеральної ради виконано з урахуванням вимог Парламенту. Радники під час надання тимчасового захисту наполягали на розмежуванні регіонів України, до яких повернення вважається безпечним чи недоцільним.

Тимчасовий захист для українців у ЄС

Статус тимчасового захисту у ЄС надає право українцям легально там проживати, працювати, навчатись та отримувати доступ до соціальних послуг.

Влітку ЄС продовжив дію тимчасового захисту українців до 4 березня 2027 року. Після цього низка урядів країн-членів союзу почали ухвалювати подібне рішення.

Водночас 16 вересня Рада Європейського Союзу схвалила рекомендації для країн-членів щодо повернення, реінтеграції та зміни офіційного статусу тимчасового захисту для українців. В МЗС України заявили, що ці зміни узгоджували з ними.

Читайте також про те, що нещодавно Литва продовжила дію тимчасового захисту для українців, які втекли від війни, ще на рік - до 4 березня 2027 року. Раніше захист був чинним до березня 2026 року.

Раніше ми писали про те, що польський Сейм ухвалив закон, який регулює виплати українцям у Польщі та продовжує їхній легальний статус до березня 2027 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Швейцарія
Новини
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи