Швейцарія скасовує статус S для українців з деяких регіонів: хто втратить захист
Федеральна рада Швейцарії у середу, 8 жовтня, підтвердила, що тимчасовий захист S для громадян України діятиме щонайменше до 4 березня 2027 року. Втім нове рішення передбачає різний підхід до біженців залежно від регіону їхнього походження.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Blue News.
Нові правила враховують регіони України
Від 1 листопада до заявників застосовуватимуть диференційований підхід, повернення вважатимуть доцільним до:
- Волинської;
- Рівненської;
- Львівської;
- Тернопільської;
- Закарпатської;
- Івано-Франківської;
- Чернівецької області.
Решта регіонів підпадатимуть під окремі вимоги щодо повернення.
Що робити тим, хто втрачає статус S
Громадяни України, які згідно з новими правилами більше не отримують статус S, можуть подати заяву на отримання притулку у Швейцарії. Водночас підтримка для тих, хто зберігає статус, продовжиться.
Контекст рішення
Рішення Федеральної ради виконано з урахуванням вимог Парламенту. Радники під час надання тимчасового захисту наполягали на розмежуванні регіонів України, до яких повернення вважається безпечним чи недоцільним.
Тимчасовий захист для українців у ЄС
Статус тимчасового захисту у ЄС надає право українцям легально там проживати, працювати, навчатись та отримувати доступ до соціальних послуг.
Влітку ЄС продовжив дію тимчасового захисту українців до 4 березня 2027 року. Після цього низка урядів країн-членів союзу почали ухвалювати подібне рішення.
Водночас 16 вересня Рада Європейського Союзу схвалила рекомендації для країн-членів щодо повернення, реінтеграції та зміни офіційного статусу тимчасового захисту для українців. В МЗС України заявили, що ці зміни узгоджували з ними.
