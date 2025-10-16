У Швейцарії російськомовний чоловік погрожував убити українську родину у поїзді
У поїзді з Інтерлакена до Шпіца у Швейцарії російськомовний чоловік напав на сім’ю, яка розмовляла українською, погрожуючи їм смертю. Інцидент стався 13 жовтня та викликав широкий резонанс у соцмережах.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на швейцарське видання 20Minuten та речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого.
За словами потерпілих, нападника спровокувало те, що родина розмовляла українською. Чоловік кілька разів повторював: "Я вб’ю вас усіх, вас і вашу родину". Мати сім’ї зафіксувала напад на відео та опублікувала його в соцмережах, де його вже переглянули понад мільйон людей.
Батько сім’ї зміг відштовхнути нападника, після чого він заспокоївся. На станції Шпіц потерпілі та свідки повідомили про напад поліції. Ніхто не постраждав фізично настільки, щоб потребувати медичної допомоги. Поліція кантону Берн підтвердила факт інциденту, розслідування триває.
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав відео "жахливим" та заявив, що це неприйнятна мова ненависті і міжетнічна ворожнеча. Україна звернулася до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати інцидент та притягнути винного до відповідальності.
"Таку поведінку не можна терпіти", - підкреслив Тихий, закликаючи забезпечити відповідальність нападника.
Нагадаємо, Федеральна рада Швейцарії підтвердила, що тимчасовий захист S для українців діятиме щонайменше до 4 березня 2027 року, але від 1 листопада застосовуватимуть диференційований підхід за регіонами України. Українці з областей, де повернення вважається безпечним, можуть втратити статус S і подати на притулок, тоді як для інших підтримка продовжиться.
Також РБК-Україна розповідало, що у Вроцлаві українця жорстоко побила група співвітчизників, серед яких були дорослі та підлітки. 23-річного хлопця заманили на зустріч через фейковий акаунт у соцмережі, що нібито належав 16-річній дівчині. На місці на нього напали: побили, поголили голову, намалювали на обличчі нацистську символіку й знімали це на відео.
Поліція розслідує інцидент як злочин з елементами ідеологічної ненависті. Трьом нападникам вже висунуто обвинувачення, решта неповнолітніх постануть перед сімейним судом.