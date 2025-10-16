В Швейцарии русскоязычный мужчина угрожал убить украинскую семью в поезде

В поезде из Интерлакена в Шпиц в Швейцарии русскоязычный мужчина напал на семью, которая разговаривала на украинском, угрожая им смертью. Инцидент произошел 13 октября и вызвал широкий резонанс в соцсетях.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на швейцарское издание 20Minuten и представителя Министерства иностранных дел Георгия Тихого .

По словам потерпевших, нападавшего спровоцировало то, что семья разговаривала на украинском. Мужчина несколько раз повторял: "Я убью вас всех, вас и вашу семью". Мать семьи зафиксировала нападение на видео и опубликовала его в соцсетях, где его уже посмотрели более миллиона человек.

Отец семьи смог оттолкнуть нападающего, после чего он успокоился. На станции Шпиц пострадавшие и свидетели сообщили о нападении полиции. Никто не пострадал физически настолько, чтобы нуждаться в медицинской помощи. Полиция кантона Берн подтвердила факт инцидента, расследование продолжается.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал видео "ужасным" и заявил, что это неприемлемый язык ненависти и межэтническая вражда. Украина обратилась к швейцарским правоохранительным органам с просьбой расследовать инцидент и привлечь виновного к ответственности.

"Такое поведение нельзя терпеть", - подчеркнул Тихий, призывая обеспечить ответственность нападавшего.