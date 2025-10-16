ua en ru
В Швейцарии русскоязычный мужчина угрожал убить украинскую семью в поезде

Четверг 16 октября 2025 16:35
UA EN RU
В Швейцарии русскоязычный мужчина угрожал убить украинскую семью в поезде Фото: В Швейцарии русскоязычный мужчина угрожал украинцам (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В поезде из Интерлакена в Шпиц в Швейцарии русскоязычный мужчина напал на семью, которая разговаривала на украинском, угрожая им смертью. Инцидент произошел 13 октября и вызвал широкий резонанс в соцсетях.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на швейцарское издание 20Minuten и представителя Министерства иностранных дел Георгия Тихого.

По словам потерпевших, нападавшего спровоцировало то, что семья разговаривала на украинском. Мужчина несколько раз повторял: "Я убью вас всех, вас и вашу семью". Мать семьи зафиксировала нападение на видео и опубликовала его в соцсетях, где его уже посмотрели более миллиона человек.

Отец семьи смог оттолкнуть нападающего, после чего он успокоился. На станции Шпиц пострадавшие и свидетели сообщили о нападении полиции. Никто не пострадал физически настолько, чтобы нуждаться в медицинской помощи. Полиция кантона Берн подтвердила факт инцидента, расследование продолжается.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал видео "ужасным" и заявил, что это неприемлемый язык ненависти и межэтническая вражда. Украина обратилась к швейцарским правоохранительным органам с просьбой расследовать инцидент и привлечь виновного к ответственности.

"Такое поведение нельзя терпеть", - подчеркнул Тихий, призывая обеспечить ответственность нападавшего.

Напомним, Федеральный совет Швейцарии подтвердил, что временная защита S для украинцев будет действовать как минимум до 4 марта 2027 года, но с 1 ноября будут применять дифференцированный подход по регионам Украины. Украинцы из областей, где возвращение считается безопасным, могут потерять статус S и подать на убежище, тогда как для других поддержка продолжится.

Также РБК-Украина рассказывало, что во Вроцлаве украинца жестоко избила группа соотечественников, среди которых были взрослые и подростки. 23-летнего парня заманили на встречу через фейковый аккаунт в соцсети, который якобы принадлежал 16-летней девушке. На месте на него напали: избили, побрили голову, нарисовали на лице нацистскую символику и снимали это на видео.

Полиция расследует инцидент как преступление с элементами идеологической ненависти. Трем нападавшим уже предъявлены обвинения, остальные несовершеннолетние предстанут перед семейным судом.

