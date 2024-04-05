У Швейцарії пропонують дозволити українцям змінити статус проживання: умови

Федеральна рада Швейцарії пропонує мотивувати українців активніше працевлаштовуватися. Міністр юстиції та поліції Швейцарії Беат Янс сказав, що українські біженці, які вже мають роботу у цій країні, повинні мати можливість замінити дозвіл на проживання категорії S на стандартний дозвіл на проживання, швидше за все категорії В.

Зараз у Швейцарії працюють 23% втікачів від війни, що набагато нижче за показники в інших європейських країнах. Наприклад, у Нідерландах та Норвегії рівень зайнятості серед працездатних українців вже перевищує 50%.

Пропозиція надавати дозвіл на проживання українським біженцям має на меті також дати швейцарським роботодавцям гарантії, що працівники з України матимуть більш стійкий міграційний статус і зможуть залишатися у країні на довший час. Дозвіл на проживання категорії B видається за умови трудової угоди та щороку продовжується, якщо людина має роботу.

Міністр юстиції пропонує, щоб компанії наймали українців, які після цього отримають право змінити дозвіл на проживання.