ua en ru
Пт, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Швейцарії полегшують працевлаштування українських біженців: деталі

Швейцарія, Берн, П'ятниця 15 березня 2024 11:22
UA EN RU
У Швейцарії полегшують працевлаштування українських біженців: деталі Фото: Підтримка України у Швейцарії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Швейцарії готуються полегшити працевлаштування українських біженців. У парламенті пропонують замінити дозволи на роботу спрощеною онлайн-реєстрацією.

Такий захід може збільшити частку працевлаштованих українців удвічі до кінця року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на swissinfo.ch.

У швейцарському парламенті пропонують відмовитися від складної процедури отримання дозволу на роботу та замінити її на обов'язкову онлайн-реєстрацію. Це має полегшити пошук роботи біженцям з дозволом на проживання категорії S – онлайн-реєстрація дозволить брати людину на роботу одразу.

За таке рішення проголосувала Рада кантонів, а раніше – Національна рада. Тепер залишається ухвалити рішення в кабміні. За словами міністра юстиції Беат Янса, метою уряду Швейцарії є підвищення зайнятості українців зі статусом S із нинішніх 20% до 40% вже до кінця 2024 року.

"Перехід від отримання дозволу до онлайн-реєстрації є ключовим кроком до досягнення цієї мети", – сказав він.

Дозвіл на проживання категорії S надається у Швейцарії біженцям з України та їхнім близьким родичам. За даними уряду Швейцарії станом на початок грудня 2023 року в Швейцарії проживали близько 66 000 людей зі статусом S. У листопаді 2023 року влада продовжила цей міграційний режим до 4 березня 2025 року.

Нагадаємо, ми писали, скільки українців планують повернутися зі Швейцарії додому. Більшість не визначилися щодо майбутнього.

Також ми розповідали, що у Швецарії розробили попередню стратегію щодо повернення українських біженців додому. На виїзд дадуть 6-9 місяців після закінчення статусу захисту, а заохочуватимуть сумами до 4000 євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швейцарія
NEWS
Сили оборони знищили 27 ворожих "Шахедів"
Сили оборони знищили 27 ворожих "Шахедів"
DAILY
Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США