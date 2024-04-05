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В Швейцарии предлагают разрешить украинцам изменить статус проживания: условия

Фото: Поддержка Украины в Швейцарии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Правительство Швейцарии предлагает предоставить украинским беженцам возможность заменить статус защиты S на обычный вид на жительство. Условием должно быть наличие работы.

Это способствовало бы большему трудоустройству украинцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на swissinfo.ch.

Федеральный совет Швейцарии предлагает мотивировать украинцев активнее трудоустраиваться. Министр юстиции и полиции Швейцарии Беат Янс сказал, что украинские беженцы, уже имеющие работу в этой стране, должны иметь возможность заменить вид на жительство категории S на стандартный вид на проживание, скорее всего категории В.

Сейчас в Швейцарии работают 23% бежавших от войны, что намного ниже показателей в других европейских странах. К примеру, в Нидерландах и Норвегии уровень занятости среди трудоспособных украинцев уже превышает 50%.

Предложение предоставлять вид на жительство украинским беженцам имеет целью также дать швейцарским работодателям гарантии, что работники из Украины будут иметь более устойчивый миграционный статус и смогут оставаться в стране на более длительное время. Разрешение на жительство категории B выдается при условии трудового соглашения и ежегодно продлевается, если у человека есть работа.

Министр юстиции предлагает, чтобы компании нанимали украинцев, которые после этого получат право изменить вид на жительство.

Напомним, мы писали, что в Швейцарии облегчают трудоустройство украинских беженцев. За это решение проголосовали в парламенте.

Также ранее провели опрос, сколько украинцев планируют вернуться из Швейцарии домой. Большинство не определились по поводу будущего.

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