В Швейцарии предлагают разрешить украинцам изменить статус проживания: условия

Федеральный совет Швейцарии предлагает мотивировать украинцев активнее трудоустраиваться. Министр юстиции и полиции Швейцарии Беат Янс сказал, что украинские беженцы, уже имеющие работу в этой стране, должны иметь возможность заменить вид на жительство категории S на стандартный вид на проживание, скорее всего категории В.

Сейчас в Швейцарии работают 23% бежавших от войны, что намного ниже показателей в других европейских странах. К примеру, в Нидерландах и Норвегии уровень занятости среди трудоспособных украинцев уже превышает 50%.

Предложение предоставлять вид на жительство украинским беженцам имеет целью также дать швейцарским работодателям гарантии, что работники из Украины будут иметь более устойчивый миграционный статус и смогут оставаться в стране на более длительное время. Разрешение на жительство категории B выдается при условии трудового соглашения и ежегодно продлевается, если у человека есть работа.

Министр юстиции предлагает, чтобы компании нанимали украинцев, которые после этого получат право изменить вид на жительство.