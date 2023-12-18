Скільки українців планують повернутися зі Швейцарії додому: опитування

Швейцарія надає прихисток понад 66 тисячам українців. Частина з них планують залишитися у країні, але багато ще не визначились щодо майбутнього.

Скільки українських біженців хочуть повернутися до України зі Швейцарії, РБК-Україна розповідає з посиланням на swissinfo.ch .

Згідно з опитуванням, яке провели Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Державний секретаріат Швейцарії з питань міграції (SEM) і дослідницької компанії Ipsos, близько третини українських біженців сподіваються колись повернутися до своєї країни походження.

Більша частка (40%) не визначилися щодо повернення в Україну чи подальшого проживання у Швейцарії.

Ще третина втікачів від війни відповіли, що не хочуть повертатися додому. Вони назвали такі основні перешкоди для цього:

проблеми безпеки;

російська окупація регіону, в якому вони проживали;

відсутність доступу до медичної допомоги;

відсутність роботи та можливостей для існування.

21% опитаних українських біженців на момент опитування мали роботу. Але для половини з них нинішня робота була нижчого рівня, ніж попередня робота в Україні. Близько третини опитаних були безробітними, а чверть проходили професійне навчання.

Найбільшою перешкодою для працевлаштування для українців у Швейцарії є мовний бар'єр. Через незнання мови неможливо знайти роботу відповідно до кваліфікації.

Загалом 69% українських біженців у Швейцарії мають вищу освіту. Переважна більшість – 79% – жінки та діти. Більшість опитаних із них прибули до Швейцарії незабаром у лютому-квітні 2022 року. Опитування проводилося у квітні 2023 року.

За останніми даними Держсекретаріату з питань міграції (SEM), у Швейцарії досі перебувають близько 66 100 людей з України зі статусом захисту "S". Із країни виїхали понад 20 тисяч українських біженців.