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У Швейцарії призупинили розгляд реекспорту зброї

Фото: у Швейцарії призупинили розгляд реекспорту зброї (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У парламенті Швейцарії дискусії щодо реекспорту зброї зайшли в глухий кут. Їх перенесли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swissinfo.

За інформацією видання, комісія з безпекової політики малої палати парламенту Швейцарії вирішила призупинити обговорення всіх питань, пов'язаних з реекспортом швейцарської зброї. Це рішення було підтримане 7 голосами проти 4.

У Swissinfo уточнюють, що для розгляду цього питання хочуть запросити експертів. Обговорення у парламенті планують відновити лише на початку 2024 року.

Нагадаємо, раніше президент Швейцарії Ален Берсе заявляв, що Швейцарія не планує через свій нейтралітет дозволяти реекспорт на Україну поставлених Німеччині та Іспанії швейцарських озброєнь.

Також ми писали, що Рада кантонів на початку березня відхилила ініціативу, якою пропонувалося дозволити реекспорт зброї в Україну.

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