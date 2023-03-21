В Швейцарии приостановили рассмотрение реэкспорта оружия

В парламенте Швейцарии дискуссии по вопросу реэкспорта оружия зашли в тупик. Их перенесли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo.
По информации издания, комиссия по политике безопасности малой палаты парламента Швейцарии решила приостановить обсуждение всех вопросов, которые связаны с реэкспортом швейцарского оружия. Это решение было поддержано 7 голосами против 4.
В Swissinfo уточняют, что для рассмотрения этого вопроса хотят пригласить экспертов. Обсуждение в парламенте планируют возобновить только в начале 2024 года.
Напомним, ранее президент Швейцарии Ален Берсе заявлял, что Швейцария не планирует в силу своего нейтралитета разрешать реэкспорт на Украину поставленных Германии и Испании швейцарских вооружений.
Также мы писали, что Совет кантонов в начале марта отклонил инициативу, которой предлагалось разрешить реэкспорт оружия в Украину.
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