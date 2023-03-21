RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Швейцарии приостановили рассмотрение реэкспорта оружия

Фото: в Швейцарии приостановили рассмотрение реэкспорта оружия (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В парламенте Швейцарии дискуссии по вопросу реэкспорта оружия зашли в тупик. Их перенесли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo.

По информации издания, комиссия по политике безопасности малой палаты парламента Швейцарии решила приостановить обсуждение всех вопросов, которые связаны с реэкспортом швейцарского оружия. Это решение было поддержано 7 голосами против 4.

В Swissinfo уточняют, что для рассмотрения этого вопроса хотят пригласить экспертов. Обсуждение в парламенте планируют возобновить только в начале 2024 года.

Напомним, ранее президент Швейцарии Ален Берсе заявлял, что Швейцария не планирует в силу своего нейтралитета разрешать реэкспорт на Украину поставленных Германии и Испании швейцарских вооружений.

Также мы писали, что Совет кантонов в начале марта отклонил инициативу, которой предлагалось разрешить реэкспорт оружия в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвейцарияПомощь УкраинеВоенная помощь