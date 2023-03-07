У Швейцарії відхилили пропозицію щодо реекспорту зброї в Україну

Рада кантонів - верхня палата парламенту Швейцарії - у понеділок після багатогодинних дебатів відхилила клопотання дозволити реекспорт зброї, яка передбачала б надання Україні озброєння швейцарського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

У пропозиції, яку висунув представник лібералів Тьєррі Буркарт, передбачалося скасування заборони реекспорту військового обладнання до країн, які "віддані швейцарським цінностям і мають режим експортного контролю, який можна порівняти зі швейцарським".

Буркарт, представляючи резолюцію, навів такі країни, як Німеччина, Іспанія та Данія – вони вже зверталися до Швейцарії за дозволом на реекспорт та отримали негативну відповідь. Західні країни-партнери Берна роздратовані такою позицією, додав парламентарій.

Більшість членів Комісії з питань безпеки Ради кантонів рекомендували проголосувати проти пропозиції Буркарта. Вони пояснили це тим, що вважають за краще приймати необхідні поправки до законодавства через парламентську ініціативу.

Крім того, деякі члени Ради кантонів висловили принципову опозицію питанню зняття заборони на реекспорт, оскільки бачили у цьому загрозу репутації Швейцарії як нейтральної держави-посередника.

Зрештою, проти клопотання Буркарта проголосували 23 парламентарі, за висловилися 18 і ще двоє утрималися.

Нагадаємо, що Німеччина попросила Швейцарію продати їй частину своїх законсервованих танків Leopard 2 у рамках угоди, яка може дозволити Берліну та іншим союзникам збільшити військову допомогу Україні.

Швейцарська партія FDP запропонувала уряду допомогти Україні з танками Leopard.

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