У Швейцарії обговорюватимуть, як залучити РФ до пошуку справедливого миру в Україні, - Амхерд

"Довгострокове рішення має включати обидві сторони. Як міжнародна спільнота, ми можемо прокласти цей шлях. Тому ми тут. Водночас ми прагнемо досягти реального прогресу в конкретних питаннях. Ми визначили три питання, які обговоримо в робочих групах. Це продовольча безпека, ядерна безпека та людський вимір війни", - сказала Амхерд.

За її словами, найважливіші цілі саміту - надихнути процес, який стане основою для всеосяжного та справедливого миру для України.

"Ми також хочемо обговорити, як і за яких умов Росія може бути включена в цей процес", - додала президент Швейцарії.

Вона зазначила, що пошук шляху до миру вимагає наполегливості, волі та зусиль з боку як України, так і Росії

"Ми зможемо досягти конкретної мети, коли об'єднаємось. Навіть там, де наші думки відрізняються. На цьому саміті ми зробимо перший крок. Дуже важливо, щоб за ним послідував другий", - наголосила Амхерд.