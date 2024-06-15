В Швейцарии будут обсуждать, как привлечь РФ к поиску справедливого мира в Украине, - Амхерд

"Долгосрочное решение должно включать обе стороны. Как международное сообщество, мы можем проложить этот путь. Поэтому мы здесь. В то же время мы стремимся достичь реального прогресса в конкретных вопросах. Мы определили три вопроса, которые обсудим в рабочих группах. Это продовольственная безопасность, ядерная безопасность и человеческое измерение войны", - сказала Амхерд.

По ее словам, важнейшие цели саммита - вдохновить процесс, который станет основой для всеобъемлющего и справедливого мира для Украины.

"Мы также хотим обсудить, как и при каких условиях Россия может быть включена в этот процесс", - добавила президент Швейцарии.

Она отметила, что поиск пути к миру требует настойчивости, воли и усилий как со стороны Украины, так и России.

"Мы сможем достичь конкретной цели, когда объединимся. Даже там, где наши мнения отличаются. На этом саммите мы сделаем первый шаг. Очень важно, чтобы за ним последовал второй", - подчеркнула Амхерд.