Саміт миру у Швейцарії об'єднав 101 країну та міжнародну організацію, - Зеленський

У Глобальному саміті миру щодо України, який стартував сьогодні у Швейцарії, бере участь 101 країна та міжнародна організація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського перед початком Глобального саміту миру у Швейцарії.

"Нам вдалося об'єднати тут у Швейцарії 101 країну та міжнародну організацію. Сьогодні така кількість учасників зареєструвалася на перший інавгураційний саміт миру", - сказав Зеленський.

За його словами, деякі інші країни та лідери показали свою зацікавленість самітом, хоч і не приїхали на захід.

"І хоч їх тут сьогодні немає, нам вдалося повернути світу ідею, що колективні зусилля можуть зупинити війну та повернути мир", - додав президент.