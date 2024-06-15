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Декларацію саміту миру ще не узгодили, можливий сценарій без консенсусу, - ЗМІ

Бюргеншток, Субота 15 червня 2024 14:44
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Декларацію саміту миру ще не узгодили, можливий сценарій без консенсусу, - ЗМІ Фото: ЗМІ повідомляють, що декларацію саміту миру ще не узгодили (flickr com eda_dfae)
Автор: Наталія Юрченко

Учасники саміту миру ще не узгодили спільну декларацію. Можливий сценарій, що документ ухвалити без згоди всіх учасників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 20 Minuten.

Джерела видання зазначають, що переговори щодо підсумкової декларації можуть тривати до самого закінчення саміту миру.

Як повідомляють ЗМІ, серед делегацій залишається декілька суперечливих моментів. У деяких випадках були суперечки через окремі слова у декларації.

Поки можливий сценарій, коли серед учасників не буде консенсусу. Тобто декларацію можуть не підтримати представники всіх країн.

Саміт миру

Сьогодні та завтра у Швейцарії проходить український саміт миру. На ньому присутні представники близько 100 країн та міжнародних організацій.

На саміті миру учасники розглянуть та обговорять три питання формули миру України. Очікується, що за результатами саміту буде ухвалена спільна декларація.

Детальніше про український саміт миру та його головні завдання - у матеріалі РБК-Україна.

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