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В Швейцарії концерн просить дозволу на поставку Leopard 1 Україні

Фото: в Швейцарії концерн просить дозволу на поставку Leopard 1 Україні (wikipedia)
Автор: Сергій Пишкін

Швейцарський концерн Ruag, попри нейтралітет країни, подав до уряду офіційну заявку на передачу 96 танків Leopard 1 Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як відзначили в Ruag, в купівлі зацікавлений німецький оборонний концерн Rheinmetall. Після інспекції й ремонту танки будуть передані Україні.

У відповідь на неофіційний запит Ruag в березні, Державний секретаріат з економічних питань заявив, що концерн не отримає дозволу на таку угоду, оскільки Швейцарія стоїть на своєму нейтралітеті, згідно з яким вона не підтримує жодну з країн, яка бере участь в військових діях. Зокрема на цій підставі Берн відмовляється від реекспорту танкових боєприпасів, які вона продала Німеччині кілька років тому.

Як пояснила представниця концерну Кірстен Хаммеріх, попри позицію Державного секретаріату з економічних питань: "Ми хотіли б отримати офіційне рішення, щоб краще оцінити варіанти ведення бізнесу".

Танкова коаліція для України

Союзники України створили танкову коаліцію для нашої країни, щоб озброїти ЗСУ сучаснішою технікою. Низка європейських країн та Канада ухвалили рішення передати Україні німецькі Leopard 2, частина з яких вже прибула.

Тим часом Німеччина й Данія пообіцяли передати українському війську ще 80 танків Leopard 1.

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