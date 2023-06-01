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В Швейцарии концерн просит разрешения на поставку Leopard 1 Украине

Фото: в Швейцарии концерн просит разрешения на поставку Leopard 1 Украине (wikipedia)
Автор: Сергей Пышкин

Швейцарский концерн Ruag, несмотря на нейтралитет страны, подал правительству официальную заявку на передачу 96 танков Leopard 1 Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отметили в Ruag, в покупке заинтересован немецкий оборонный концерн Rheinmetall. После инспекции и ремонта танки будут переданы Украине.

В ответ на неофициальный запрос Ruag в марте, Государственный секретариат по экономическим вопросам заявил, что концерн не получит разрешения на такую сделку, поскольку Швейцария стоит на своем нейтралитете, согласно которому она не поддерживает ни одну из стран, участвующих в военных действиях. В частности на этом основании Берн отказывается от реэкспорта танковых боеприпасов, которые она продала Германии несколько лет назад.

Как пояснила представитель концерна Кирстен Хаммерих, несмотря на позицию Государственного секретариата по экономическим вопросам: "Мы хотели бы получить официальное решение, чтобы лучше оценить варианты ведения бизнеса".

Танковая коалиция для Украины

Союзники Украины создали танковую коалицию для нашей страны, чтобы вооружить ВСУ более современной техникой. Ряд европейских стран и Канада приняли решение передать Украине немецкие Leopard 2, часть из которых уже прибыла.

Между тем, Германия и Дания пообещали передать украинскому войску еще 80 танков Leopard 1.

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