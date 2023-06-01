В Швейцарии концерн просит разрешения на поставку Leopard 1 Украине

Как отметили в Ruag, в покупке заинтересован немецкий оборонный концерн Rheinmetall. После инспекции и ремонта танки будут переданы Украине.

В ответ на неофициальный запрос Ruag в марте, Государственный секретариат по экономическим вопросам заявил, что концерн не получит разрешения на такую сделку, поскольку Швейцария стоит на своем нейтралитете, согласно которому она не поддерживает ни одну из стран, участвующих в военных действиях. В частности на этом основании Берн отказывается от реэкспорта танковых боеприпасов, которые она продала Германии несколько лет назад.

Как пояснила представитель концерна Кирстен Хаммерих, несмотря на позицию Государственного секретариата по экономическим вопросам: "Мы хотели бы получить официальное решение, чтобы лучше оценить варианты ведения бизнеса".