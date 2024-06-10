У Швейцарії фіксують збільшення кібератак напередодні саміту миру, - Reuters

Як повідомляє агенство, президент Швейцарії Віоли Амхерд заявила, що останніми тижнями почастішали кібератаки та дезінформаційні кампанії.

Також, за словами міністра закордонних справ Ігнаціо Кассіса, інує явна "зацікавленість" у зриві саміту миру. При цьому міністр уникнув відповіді на запитання хто саме стоїть за атаками, коли його запитали, чи причетна до них Росія.

Reuters зазначає, що загалом 90 країн та організацій підтвердили свою участь у саміті миру. Приблизно половина з них - з Південної Америки, Азії, Африки та Близького Сходу.