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В Швейцарии фиксируют увеличение кибератак накануне саммита мира, - Reuters

Фото: в Швейцарии фиксируют увеличение кибератак в преддверии саммита мира (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Швейцарии наблюдается увеличение количества кибератак и дезинформационных кампаний накануне Глобального саммита мира по Украине, который состоится 15-16 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщает агентство, президент Швейцарии Виолы Амхерд заявила, что в последние недели участились кибератаки и дезинформационные кампании.

Также, по словам министра иностранных дел Игнацио Кассиса, инновирует явная "заинтересованность" в срыве саммита мира. При этом министр избежал ответа на вопрос, кто именно стоит за атаками, когда его спросили, причастна ли к ним Россия.

Reuters отмечает, что всего 90 стран и организаций подтвердили свое участие в саммите мира. Приблизительно половина из них - из Южной Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока.

Глобальный саммит мира

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии пройдет Глобальный саммит мира.

Западные СМИ узнали, о чем хотят договориться на саммите мира по Украине.

Отметим, по требованию Украины, в этот раз Россия не будет участвовать в Глобальном саммите мира.

При этом страна-агрессор пытается сорвать предстоящий саммит. Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

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