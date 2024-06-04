Bloomberg дізнався, про що хочуть домовитися на саміті миру щодо України

Глобальний саміт миру може стати підґрунтям для майбутніх переговорів між Україною та Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Саміт миру, що пройде вже 15-16 числа цього місяця у швейцарській Люцерні, буде зосереджений на трьох напрямках, а саме:

ядерній безпеці,

продовольчій безпеці,

поверненню викрадених дітей.

За даними видання, саміт буде спрямований на те, щоб прокласти шлях до залучення російських офіційних осіб до майбутніх переговорів після досягнення рішень у вищезгаданих питаннях.

Попри те, що російські посадовці були не запрошені на зустріч, у документі, щодо саміту, з яким ознайомився Bloomberg, йдеться, що припинення війни має залучати всі сторони.

"Тому ми домовилися здійснити конкретні кроки, які можуть слугувати заходами зміцнення довіри у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників Російської Федерації", - йдеться в документі.